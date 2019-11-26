"Государство всеобщего благосостояния, о котором в последнее время много говорят, - по словам Шимоните, – это больше, чем деньги".

"То, что государство благосостояния гарантирует людям, можно сотворить с помощью денег, но в первую очередь это доверие. Мне кажется, что в бюджете, который мы сейчас обсуждаем, были нарушены все обещания власти, которые были ею до этого даны", – сказала Шимоните.

"В стране, где 70% - расходы на социальную среду, образование и здравоохранение, любой бюджет социально ориентированный. Таким он был и в кризис. Когда экономика растет, бюджет больше, – он всегда будет рекордным. Государство всеобщего благосостояния – тоже. Благосостояние – это хорошо, государство – хорошо, государство всеобщего благосостояния – хорошо в квадрате", – иронизирует политик.

По ее словам, недостаточно просто дать людям больше денег. Государство всеобщего благосостояния, по словам Шимоните, помогает членам общества чувствовать себя его частью – детям получать одинаково хорошее образование, инвалидам почувствовать себя частью общества, пенсионерам - жить достойно.

"Власть, по моему мнению, не должна никому ничего давать. Власть должна создавать инструменты, средства, инфраструктуру, и прочее, что он нее зависит, чтобы люди могли действовать. В этом, наверное, наша основная проблема, большая часть правящих до сих пор думала, что тут еще дать. Но люди получают и все равно не рады. А не рады потому, что получил какой-то евро в карман, но будучи инвалидом не можешь спуститься с пятого этажа и пойти на работу.

Как не может человек, присматривающий за инвалидом, идти на работу, поскольку он заперт дома. Как не может мать двоих детей оставить их дома и пойти на работу", – сказала Шимоните.

По ее словам, предложения депутатов по бюджету - это пустое сотрясание воздуха в личных целях, и правительство вряд ли их учтет.

Шимоните заметила, что договориться по бюджету в парламенте непросто и потому, что нет премьер-министра Саулюса Сквернялиса, объединяющего лидера: "Премьер как лидер очень важен. Если бы у министров были личные связи и доверие правящих фракций, тогда болезнь премьера не представляла бы большой проблемы. Но я вижу, что у министров нет этой связи, фракция возмущается предложениями министров, вопрос в том, кто должен стать этим лидером".

Что касается налога на автомобили Шимоните сказала, что в том виде, в каком он предложен - это не налог на автомобили, он практически не повлияет на бюджет. Она считает, что этот вопрос будет решать другое правительство, поскольку рано или поздно такой налог должен быть введен в Литве.