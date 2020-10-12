"Прежде всего, мы будем оценивать кандидатов в министры по принципу меритократии - если какая-то партия может предложить человека, пользующегося высоким доверием в обществе, то для меня лично не будет важно, что это не тот человек, которого предлагаю я сама, если я сама и общество оценивают кандидата другой партии лучше. Ну и, я надеюсь, что в будущем правительстве будет намного больше женщин, чем в этом правительстве", - сказала политик на пресс-конференции в понедельник.
Лидер списка консерваторов пошутила, что в правительстве должны работать "профессиональные политики", подчеркнув, что у министров должны быть хорошие отношения с сеймом, чтобы они могли работать сообща.
Говоря о возможных разногласиях с наиболее вероятными партнерами консерваторов по коалиции - либералами, она назвала вопросы снижения налогов и перераспределения бюджета.
"Классическая дискуссия может иметь место по поводу представления о том, в какой степени страна может снизить налоги и обеспечить финансирование образования, здравоохранения, социальной защиты и других важных сфер", - предположила Шимоните.
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