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Если придется формировать правительство, то министры будут отбираться по способностям и квалификации, в правительстве также может быть больше женщин, сказала лидер списка Союза Отечества-христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) и кандидат на пост премьера Ингрида Шимоните.
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Tomas Vinickas

"Прежде всего, мы будем оценивать кандидатов в министры по принципу меритократии - если какая-то партия может предложить человека, пользующегося высоким доверием в обществе, то для меня лично не будет важно, что это не тот человек, которого предлагаю я сама, если я сама и общество оценивают кандидата другой партии лучше. Ну и, я надеюсь, что в будущем правительстве будет намного больше женщин, чем в этом правительстве", - сказала политик на пресс-конференции в понедельник.

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Лидер списка консерваторов пошутила, что в правительстве должны работать "профессиональные политики", подчеркнув, что у министров должны быть хорошие отношения с сеймом, чтобы они могли работать сообща.

Говоря о возможных разногласиях с наиболее вероятными партнерами консерваторов по коалиции - либералами, она назвала вопросы снижения налогов и перераспределения бюджета.

"Классическая дискуссия может иметь место по поводу представления о том, в какой степени страна может снизить налоги и обеспечить финансирование образования, здравоохранения, социальной защиты и других важных сфер", - предположила Шимоните.

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