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Лидер списка консерваторов Ингрида Шимоните сказала, что может предложить кандидата на любой министерский пост, однако ни одно из мест не забронировано. Председатель СО-ХДЛ Габриэлюс Ландсбергис сказал, что в новой коалиции могут работать те, кто принесет больше всего пользы.
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis
© DELFI / Andrius Ufartas

"Есть сферы, в которых по традиции консерваторы и их эксперты демонстрируют силу, но мы оставим возможность и партнерам проявить себя – будем искать лучшего для Литвы кандидата. (...) Ни одно место не забронировано", – сказала в понедельник на пресс-конференции в библиотеке им. М.Мажвидаса Шимоните.

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Кандидат на пост премьер-министра сказала, что переговоры есть переговоры.

"Они длятся, пока не завершатся. Пока еще ни о чем не договорились", – сказала она.

Шимоните заметила, что как только найдет время на общение с потенциальными партнерами по коалиции, сразу займется этим.

"Сколько это будет длиться – трудно сказать. Наконец, новый парламент соберется на заседание в середине ноября, тогда начнутся сроки, в которые все должно быть сделано", – сказала она.

Шимоните прибавила, что не планирует говорить с нынешними министрами о дальнейшей работе в новом правительстве.

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