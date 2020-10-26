"Есть сферы, в которых по традиции консерваторы и их эксперты демонстрируют силу, но мы оставим возможность и партнерам проявить себя – будем искать лучшего для Литвы кандидата. (...) Ни одно место не забронировано", – сказала в понедельник на пресс-конференции в библиотеке им. М.Мажвидаса Шимоните.
Кандидат на пост премьер-министра сказала, что переговоры есть переговоры.
"Они длятся, пока не завершатся. Пока еще ни о чем не договорились", – сказала она.
Шимоните заметила, что как только найдет время на общение с потенциальными партнерами по коалиции, сразу займется этим.
"Сколько это будет длиться – трудно сказать. Наконец, новый парламент соберется на заседание в середине ноября, тогда начнутся сроки, в которые все должно быть сделано", – сказала она.
Шимоните прибавила, что не планирует говорить с нынешними министрами о дальнейшей работе в новом правительстве.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде вводится карантин, ужесточается режим ношения масок
Правительство Литвы в понедельник объявило о введении...
Встреча консерваторов с президентом: озвучили принципы переговоров о коалиции, Науседа пожелал Шимоните успехов на посту премьера (30)
Консерваторы идут на переговоры о коалиции безо всяких...
В Литве еще один антирекорд – 766 заболевших коронавирусом, скончались два человека (33)
За минувшие сутки в Литве был подтвержден еще один...
Экс-президент Литвы: "крестьян" накрыла вторая волна коронавируса (16)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что...
В красной зоне 21 муниципалитет, министр рассказал, что меняется (17)
Все больше муниципалитетов попадает в красную зону...