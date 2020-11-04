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Будущие правящие готовятся к перенятию работ. В четверг фракция Союза отечества-Христианских демократов Литвы ждет министра здравоохранения Аурелиюса Веригу. Об этом после встречи с президентом Гитанасом Науседой сказала кандидат в премьер-министры Ингрида Шимоните.
Gabrielius Landsbergis, Ingrida Šimonytė
Gabrielius Landsbergis, Ingrida Šimonytė
© DELFI / Domantas Pipas

"Завтра Верига будет в нашей фракции", - сказала Шимоните.

Как уже сообщалось, будущие правящие будут создавать небольшие "роты" для оценки проектов бюджета и подготовки к управлению ситуацией с COVID-19.

Шимоните заметила, то обе группы она возглавит лично. В них партии делегируют своих членов. Кандидат в премьеры сказала, что, по ее мнению, именно глава правительства должен взять на себя ответственность за управление ситуацией с COVID-19.

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"Как я представляю себе работу, управление ситуацией должен взять на себя премьер-министр. Сейчас одна из самых серьезных проблем, наверное, два центра власти – глава Минздрава и премьер. Иногда один играет роль "доброго", а другой "злого" полицейского. Иногда из двух источников приходит разная информация. Думаю, что это не приводит к доверию в обществе и нехорошо в такой ситуации.

Центр должен быть понятным. Далее могут быть разные тематические центры. А с ними - группа экспертов. Например, те люди, которые сейчас помогают президенту, могли бы помогать и правительству", - сказала Шимоните, которая пока отказывается говорить о кандидатах в министры.

В следующую пятницу парламент должен голосовать по кандидату в спикеры. Шимоните надеется, что вскоре удастся договориться и о правительстве.

"Если мы в ближайшее время договоримся о коалиционном соглашении, то не думаю, что много времени займет согласование кандидатур", - сказала она.

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