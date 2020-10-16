По словам Шимоните, планируется "на самом деле большой" дефицит бюджета, поэтому эту разницу придется покрывать за счет взятых в кредит денег.

"Есть простой вопрос – что мы будем делать с взятыми в кредит деньгами? И речь идет не только о деньгах, взятых в кредит, но и о деньгах фонда на восстановление из ЕС", – сказала в интервью радиостанции Žinių radijаs Шимоните.

"Это главный вопрос. Вопрос не в том, увеличат ли детские деньги – их увеличат. Вопрос не в том, будут ли индексированы пенсии – это будет. Вопрос не в том, увеличат ли минималку – ее увеличат", – сказала она.

По ее словам, есть большой риск, что взятые в кредит деньги используют неправильно.

"Поскольку времени на трату этих денег мало, есть большой риск, что мы просто накачаем экономику большим количеством средств, поднимем цену, скажем на строительство или какую-то другую деятельность, и у нас не будет тех перемен, которые могли бы произойти", – сказала лидер списка консерваторов.

Шимоните прибавила, что кредит из ЕС должен создать "поток доходов", за счет которого позже можно будет вернуть госдолг.

Она также сказала о принятых "крестьянами" решениях следующее:

"У нас нет цели отменять принятые решения. Есть хорошие решения, их надо продолжать, иногда углублять. Есть решения, которые вызвали немало дискуссий, но это не такие дискуссии, которые направлены на отмену решений. TiesiПросто надо открыто оценивать реальность".

"Сейчас "крестьяне" пугают, что придут консерваторы и все уничтожат, но это не так", – заметила она.

По словам Шимоните, сама политика принятия решений должна быть иной.