"Я думаю, что в нынешней ситуации нужны срочные выборы председателя партии. До них я приму решение, буду ли в них принимать участие. А пока принимаю решение уйти с поста председателя партии", - в пятницу в социальной сети Facebook сообщил политик.

Он выразил надежду, что на этом посту его временно заменит Пятрас Ауштрявичюс.

Уйдя с поста председателя партии, Шимашюс остается на посту мэра. Это подтвердил его пресс-секретарь Александр Зубряков. Шимашюс был избран главой города в ходе прямых выборов мэра.

Свое решение Шимашюс принял накануне заседания правления ДЛ, которое намечено на вечер пятницы.

Заседание было решено провести после того, как в четверг Главная избирательная комиссия (ГИК) признала, что ДЛ грубо нарушило законы о финансировании выборов, когда получило поддержку со стороны публичного учреждения и провело обучение партийных работников за эти деньги, скрывая это от ГИК.

"Закон о партиях предусматривает, что если установлено серьезное нарушение, финансовая поддержка ГИК не выделяется. Максимальный срок лишения финансирования партии может составлять 2 года", - сказала глава ГИК Лаура Матиошайтите в передаче "В центре внимания" на ЛРТ.

После этого председатель партии Шимашюс заявил, что думает над тем, оставаться ему председателем партии или нет.

Как уже сообщалось, в четверг с постов заместителя председателя ДЛ ушли европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс, член Сейма Виталиюс Гайлюс и Марцийонас Урмонас.

Шимашюс намекает, что именно это обусловило его решение об уходе, потому что он в ближайшем окружении он увидел большую брешь, сообщает BNS.

"Само собой разумеется, что к заявлению своих заместителей Ауштрявичюса, Гайлюса и Урмонаса я отношусь серьезно и не скрываю, что этого не ожидал, - говорит Шимашюс. - Мне кажется, я надеюсь, что это не так, что за громкими фразами в этом заявлении скрывается желание отмежеваться, избавиться от ответственности, занять позицию наблюдателя, а не принимающего решения. Это заявление не является спонтанным решением одного человека, это уход части руководства, поэтому не реагировать я не могу".

Накануне Ауштрявичюс заявил о необходимости создания новой партии и возможном новом лидере.

Напомним, что в сентябре ДЛ были предъявлены подозрения в деле о политической коррупции.

Как утверждает Служба спецрасследований, ДЛ получило выгоду через предположительно незаконную деятельность члена Сейма 2012 - 2016 срока полномочий Элигиюса Масюлиса и члена правления партии, члена сейма Шарунаса Густайниса.

Есть подозрения, что Масюлис, действовавший в пользу и в интересах партии, принял от вице-президента концерна MG Baltic Раймондаса Курлянскиса за принятие благоприятных и финансово выгодных для этого концерна политических решений в свою пользу и в пользу партии взятку в размере 106 000 евро наличными, а также взятки в нематериальной форме.

Также есть подозрения, что Густайнис, действовавший в пользу и в интересах партии, принял от вице-президента концерна MG Baltic Курлянскиса за принятие благоприятных для этого концерна политических решений, в свою пользу и в пользу партии взятку в размере 8700 евро, замаскированную под поддержку общественному учреждению, под видом проведения обучения для членов партии.

Либералы называют подозрения правоохранительных органов интерпретациями и отрицают свою вину.