В воскресенье вечером в избирательный штаб приехал глава комитета "За Вильнюс, которым гордимся" Ремигиюс Шимашюс. Он сказал, что ждал выборов "с нетерпением".
Remigijus Šimašius
© DELFI / Karolina Pansevič

"Я вижу настроение в городе,вижу, что люди гордятся своим городом, значит, можно идти дальше", – сказал он.

Шимашюс не упустил случая пошутить. "Эти выборы отличаются многим, такими интересными особенностями, как например, впервые в истории независимой Литвы из Вильнюсской мэрии никого не вывели в наручниках", – шутил политик.

Такое его заявление соратники встретили аплодисментами. Шимашюс сказал, что нынешние руководители Вильнюса получат самую большую поддержку на выборах.

Статьи по теме:
Сквернялис: будет больше мандатов и больше мэров  (8)
Витаутас Ландсбергис после голосования был немногословен: единственный критерий – пристойность  (54)

"Я верю и думаю, что мы можем этого достигнуть", – заметил он.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Литве в воскресенье состоялись муниципальные выборы  проголосовали 47,8% избирателей (402)

В воскресенье в Литве состоялись муниципальные выборы...

Валдас Адамкус: определенные перемены необходимы (19)

3 марта после голосования на муниципальных выборах...

Политика

Шимашюс прибыл в штаб: это был первый срок полномочий, когда никого из мэрии не вывели в наручниках (3)

В воскресенье вечером в избирательный штаб приехал...

В Литве в воскресенье состоятся выборы советов самоуправлений и мэров (10)

В воскресенье в Литве состоятся выборы советов...

ГИК зарегистрировал Томашевского кандидатом на пост президента (31)

Главизбирком ( ГИК ) 1 марта зарегистрировал...

Глава МИД Литвы утверждает, что не знает о плане премьера по БелАЭС (16)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюc в...

Президент Литвы: "прагматичный подход" к БелАЭС – попытка торговать безопасностью (79)

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Литве...

TOP новостей

Savivaldybių rinkimai: balsuoja kauniečiai

В Литве состоялись муниципальные выборы: первые результаты  проголосовали 47,8% избирателей (402)

В воскресенье в Литве состоялись муниципальные выборы...

Габриэлюс Ландсбергис: может быть много неожиданных сюрпризов (61)

Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что...

Витаутас Ландсбергис после голосования был немногословен: единственный критерий – пристойность (54)

На муниципальных выборах свой голос отдал бывший...

Полиция: получено 217 сообщений о возможных нарушениях (3)

В Литве на муниципальных выборах фиксируют возможные...

После ночи вид улицы Вокечу в центре города поразил прохожих (20)

В воскресенье рано утром прохожие были удивлены –...