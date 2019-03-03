"Я вижу настроение в городе,вижу, что люди гордятся своим городом, значит, можно идти дальше", – сказал он.

Шимашюс не упустил случая пошутить. "Эти выборы отличаются многим, такими интересными особенностями, как например, впервые в истории независимой Литвы из Вильнюсской мэрии никого не вывели в наручниках", – шутил политик.

Такое его заявление соратники встретили аплодисментами. Шимашюс сказал, что нынешние руководители Вильнюса получат самую большую поддержку на выборах.

"Я верю и думаю, что мы можем этого достигнуть", – заметил он.