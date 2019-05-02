Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс 2 мая сообщил, что на президентских выборах он будет голосовать за Ингриду Шимоните.
Remigijus Šimašius
© DELFI / Karolina Pansevič

"(...) на этих выборах я поддержу Ингриду Шимоните", – написал мэр в фейсбуке.

Шимашюс был коллегой Шимоните в правительстве 2008–2012 гг. Он сказал, что ценит "ее честность, открытость, профессиональную компетентность, коммуникабельность, чувство юмора (оно характерно далеко не всем литовским политикам) и то, что она не прячется за масками".

"Ингрида смелая – в принимаемых решениях и высказывании правды. А наше геополитическое положение таково, что у главы страны обязательно должны быть эти качества", – сказал глава города.

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Шимашюс также сказал, что его политические взгляды особенно близки взглядам Шимоните.

Президентские выборы в Литве назначены на 12 мая.

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