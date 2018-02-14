"Хочу сказать, что еще немало работ надо сделать, а за оставшийся год их осуществить не удастся, поэтому я точно буду претендовать на пост мэра Вильнюса", – сказал madeinvilnius.lt Шимашюс.
Он стал мэром города весной 2015 года, во время первых в Литве прямых выборов мэра.
Во втором туре он обошел бывшего мэра столицы Артураса Зуокаса. Муниципальные выборы и выборы мэров в Литве состоятся в марте 2019 года.
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