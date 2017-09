Парламентарии собирались принять участие в дискуссии "Региональная безопасность: вызовы и перспективы" по приглашению председателя Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолия Лебедько. Как подтвердил BNS консерватор Лауринас Кащюнас, визу не получил ни один из членов литовской делегации. Кроме него, в Минск планировали ехать коллеги по партии Раса Юкнявичене, Аудронюс Ажубалис, остановивший членство в Движении либералов Гинтарас Стяпонавичюс, "крестьянин" Эгидиюс Варейкис и социал-демократ Риманте Шалашявичюте. "Мы должны были обсуждать региональную безопасность. Должны были участвовать по приглашению А.Лебедько, там должны быть все представители оппозиции. Мы должны были участвовать в понедельник, так, наверное, будем участвовать "по Скайпу", не так легко будет нас отключить, - сказал BNS Л.Кащюнас. - Месседж, который мы хотели отвезти, очевиден - что мы хотим, чтобы у нас был независимый, самостоятельный сосед, и мы надеемся, что после военных учений эта самостоятельность еще останется, особенно в военной сфере". По его словам, главным акцентом дискуссии должны были стать начинающиеся на следующей неделе совместные российско-белорусские военные учения "Запад - 2017". "Мы хотели независимой Беларуси, но, оказывается, тот диалог, который ведется, скорее, избирательный со стороны (президента Беларуси – BNS) Александра Лукашенко. Испугался шести парламентариев", - выразил свое удивление политик.











