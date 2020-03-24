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Министр финансов Литвы Вилюс Шапока говорит, что министры финансов стран еврозоны во вторник должны утвердить использование общего фонда финансовой помощи, чтобы смягчить ущерб экономике от пандемии коронавируса.
Vilius Šapoka
Vilius Šapoka
© DELFI / Domantas Pipas

"У Европейского механизма стабильности есть потенциал позаимствовать сейчас совместно 400 млрд евро. Литва поддерживает эту инициативу. Думаю, что к тому или иному соглашению мы сегодня придём", – сказал В. Шапока на пресс-конференции в правительстве во вторник.

Министр признал, что "не все страны приняли это предложение с большой радостью", но выразил надежду, что "во имя солидарности" компромисс будет найден.

Министры финансов стран Евросоюза обсудят инициативы совместного заимствования в режиме телеконференции во вторник вечером.

ru.DELFI.lt
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