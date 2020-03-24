"У Европейского механизма стабильности есть потенциал позаимствовать сейчас совместно 400 млрд евро. Литва поддерживает эту инициативу. Думаю, что к тому или иному соглашению мы сегодня придём", – сказал В. Шапока на пресс-конференции в правительстве во вторник.

Министр признал, что "не все страны приняли это предложение с большой радостью", но выразил надежду, что "во имя солидарности" компромисс будет найден.

Министры финансов стран Евросоюза обсудят инициативы совместного заимствования в режиме телеконференции во вторник вечером.