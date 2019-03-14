В четверг находящийся с визитом в Вильнюсе спикер парламента Северной Македонии Талат Джафери поблагодарил Литву, ратифицировавшую протокол Североатлантического договора о вступлении Северной Македонии в НАТО. Он также заявил, что после вступления его страны в альянс, Балканский регион станет более безопасным.
Makedonijoje prasideda sudėtingi debatai dėl prieštaringai vertinamo pavadinimo keitimo
© AFP / Scanpix

"Членство в НАТО имеет стратегическое значение и внесет заметный вклад в региональную и международную стабильность", – заявил гость на совместной пресс-конференции со спикером сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом.

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"Регион станет более защищенным и безопасным", – добавил он.

Литва стала восьмым членом НАТО, ратифицировавшим протокол о вступлении Северной Македонии.

В ответ на вопрос о возможностях страны направить военных в миссии НАТО в Литве, Т. Джафери подчеркнул, что, даже не будучи членом НАТО, Северная Македония участвовала в операциях в Афганистане, Ираке и в других местах.

"Нам известно о наших обязательствах, которые происходят из полноценного членства. (...) Если необходимость сохраниться, мы будем рядом со всеми членами НАТО", – сказала председатель ассамблеи Северной Македонии.

Почти два года назад членом НАТО стала Черногория.

Расширение НАТО в регионе воспринимается, как стремление увеличить влияние на Западных Балканах, где у сопротивляющейся расширению блока России исторически было большое влияние.

Северная Македония также надеется в этом году начать переговоры о членстве в Евросоюзе.

Т. Джафери отметил, что его страна "искренне самоотверженно" выполняет реформы, необходимые для членства.

Дальнейшую поддержку Северной Македонии пообещал и литовский спикер.

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