Эту информацию в пятницу в социальной сети "Твиттер" подтвердил сам дипломат, добавив, что вскоре приступит к работе на новой должности.
"Это действительно большая честь. После присяги я надеюсь начать работать в конце января", – написал Р. Гилкрист.
Он сменит завершившую работу на посту посла в Литве Энн Холл, занимавшую эту должность с 2016 года.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в пятницу поздравил дипломата, заявив, что ждет скорой встречи и надеется "на совместную работу в укреплении стратегических отношений".
Ранее он был заместителем послом в Швеции и Эстонии, в Госдепартаменте США возглавлял подразделение Бюро Европы и Евразии, ответственное за вопросы Балтийских и Северных стран. Р. Гилкрист также работал в посольствах в Ираке, Румынии, в последнее время возглавлял Операционный центр Госдепартамента США.
Он владеет испанским, французским, эстонским и румынским языками.
Дипломат, публично заявивший о своем гомосексуализме, в 2011 году открыл в Эстонии фестиваль ЛГБТ Baltic Pride.
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