Премию вручили оставшимся в живых партизанам Йонасу Чепонису, Йонасу Каджёнису, Юозасу Якавонису, Брониславасу Юоспайтису, Витаутасу Бальсису, Йонасу Абукаускасу, Юозасу Моцюсу.

7 человек были избраны символами всего единения в борьбе за свободу. Они боролись в различных округах, в разных местах Литвы.

Председатель комиссии премии Свободы Радвиле Моркунайте-Микуленене, рассказывая об историях партизан, отметила, что их схватили, сослали и держали в советских лагерях на протяжении нескольких десятков лет.

По её словам, партизанам не раз предлагали сократить срок или избежать наказания, однако ни один "не выбрал путь темы и бесчестья".

"Каждый из этих мужчин ушел в леса бороться против оккупации Советского Союза из-за очень похожих обстоятельств: в Сибирь были сосланы близкие, братья или сёстры, погибли в партизанах, нежелание насильно идти в Красную оккупационною армию", – сказала Радвиле Моркунайте-Микуленене.

По словам политика, после дачи партизанской присяги, у тысяч людей не было пути назад не только из-за убеждений относительно свободы или блага для своего края, "но и из-за присяги, обязательств по отношению к однополчанам и государству".

Партизан Йонас Каджёнис-Беда говорил, что "безбожная большевисткая оккупация" Литвы была трагической и убила "не только тело, но и душу народа, ломала кресты, народные памятники, святыни" в сердцах людей.

"Литва сопротивлялась. Мир не знал аналогов, чтобы такой малый народ 10 лет вел вооруженную борьбу против такой брутальной , не считающейся ни с кем империи зла. Однако особенно героически защищалась воспитанная по-христиански литовская деревня, её сыны и дочери, Литовская католическая церковь. Это был цвет народа, которые оккупанты и коллаборанты растоптали в уличной грязи, болотах и в тюрьмах", – говорил он.

Партизан подчеркнул, что, несмотря на то, что оккупационных войск в стране не осталось почти 3 десятилетия тому назад, но в Литве ещё "есть очень глубокая оккупационная мерзлота и оккупационный дух", есть "очень много оккупационного мусора, гнилых грибов". Он призывал на площади Лукишкес поставить памятник Витису, сердился, что дело руководителя партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса в КГБ было обнародовано только в прошлом году. Он также заявил о необходимости в программе национального транслятора о преступлениях советского периода.

"Сейм – это как сердце Литвы. Как бы хотелось, чтобы это сердце было здоровым, честным и благородным, открытым для правды, красоты и добра и закрытым для любой бесчеловечной жижи. Помоги нам, Господи", – говорил он.