Избранный президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник принял участие в пресс-конференции, организованной агентством новостей BNS.
© DELFI / Andrius Ufartas

Семь важнейших цитат будущего главы государства, который прозвучали на пресс-конференции.

Посыл для правящих: хочу начать со стабильности. "Мой приоритет - начать со стабильности, преемственности, и для меня это ценности, тем более, что до следующих выборов Сейма после инаугурации останется чуть больше одного года. (...) Будет делаться все, чтобы все решалось по закону и чтобы Литва не оказалась в политическом кризисе".

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Обещает сделать президентское ведомство открытым. "Хочу сделать президентское ведомство более открытым, сделать его форумом для деятелей культуры, представителей сферы образования, другой общественной деятельности и общественных групп, чтобы, прежде всего, воздать им должное, воздать должное их работе, значению их деятельности. Я также вижу возможности формирования так называемого "Форума регионов (...) Регионы ожидают другой политики, более адресной, четко направленной на то, чтобы развитие наших регионов было равномернее".

Регулярные встречи с лидерами Балтийских стран. "Я вижу возможность регулярно встречаться с президентами Балтийских стран, что, кстати, было вполне обычной практикой намного раньше. Думаю, что во время таких встреч мы могли и координировать свои действия, и советоваться по некоторым вопросам, по которым нет консенсуса, нет согласия. Я действительно вижу здесь много потенциала для более тесного сотрудничества".

Продолжит борьбу с олигархией. "Определенные шаги в этой области уже сделаны, но, на мой взгляд, мы не можем на этом остановиться, потому что олигархия опасна не только тем, что она перенимает определенный контроль над СМИ и начинает отчасти контролировать общественное сознание, но и тем, что старается вмешаться в политику и зачастую делает это брутальным и неприемлемым в демократическом обществе способом".

Защитил Польшу. " Если и есть люди с определенной доле евроскептицизма, то это точно не отражает настроения в польском обществе. Польское общество как раз очень проевропейское".

Обещает больше женщин в правительстве. "Хочется, чтобы Литва была в этом отношении ближе к скандинавским странам. Я работал на такой работе, где роль женщин заметно выше, и мы прекрасно видим, как хорошо они справляются с работой и утирают нос нам, мужчинам".

Выборы в Сейм – весной. "Выборы в Сейм осенью - не самый лучший вариант, потому что у нас постоянно одна и та же беда: подготовив проект бюджета, старое правительство по сути оставляет его новому правительству, у которого нет физических и других возможностей существенно его изменить или же эти изменения будут очень рискованными. Это как бы еще на один год передает наследие той экономической политики, которую наметило еще старое правительство. Думаю, что это неправильный принцип, и в этом смысле выборы в сейм весной были бы действительно альтернативой получше".

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