О такой возможности он упомянул, представляя планы по передислокации военных в Европе в связи с сокращением американского контингента в Германии.

"Мы обсуждали отправку дополнительных сил в Польшу, и я думаю, что есть возможности для дислокации сил в Балтийских странах", – заявил М. Эспер на пресс-конференции.

Прочие детали о возможной отправке военных в Литву он не представил.

М. Эспер заявил, что США выведут из Германии около 11 тыс. 900 военных. 6 400 из них будут отправлены домой, а 5 600 - переведены в другие страны.

Президент приветствует планы США направить больше военных в Литву

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что особо благоприятно оценивает намерения США направить в Балтийские страны больше военных и акцентирует, что Литва готова принять военных США.

"Новости об упомянутой США возможности перевода части военных в Балтийские страны я оцениваю особо позитивно. Решение подтверждает четкое и твердое обязательство Соединенных Штатов поддерживать безопасность в Балтийском регионе. Надеюсь, что эти решения помогут еще более укрепить эффективность сдерживания и обороны", – отметил президент в присланном BNS комментарии.

Эта позиция была опубликована вскоре после того, как секретарь по вопросам обороны США Марк Эспер сообщил, что видит возможность направить дополнительные силы в Балтийские страны с целью сдерживания России.

Г. Науседа отметил, что "военное присутствие США в Европе является сильнейшим фактором сдерживания и гарантом нашей безопасности".

"Связи сотрудничества демонстрирует и дислоцировавшийся в Литве в этом году батальон США. Литва готова принимать и больше военных США, если такие решения будут приняты и подтверждены", – отметил Г. Науседа.

"Литва очень ценит вклад всех союзников в укрепление безопасности нашей страны, и лидерство Германии в командовании батальоном Сил передового базирования НАТО", – добавил президент.

Ранее в среду министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил, что осенью этого года Соединенны Штаты Америки вновь пришлют батальон военных в Литву более, чем на полгода.

Впервые американцы прислали батальон в Литве на восьмимесячную ротацию в прошлом году – сотни военных США в Пабраде находились с октября по июнь.

Р. Кароблис отметил, что американцы оценили эту дислокацию как "полный успех", и он стал основанием для дальнейшей работы.

Должностные лица США также постоянно подчеркивают, что предпосылки для прибытия американских военных в Литву создают инвестиции в оборону.

Литва является одной из всего лишь девяти стран НАТО, которые достигли оговоренного показателя финансирования – 2% ВВП. Президент США Дональд Трамп оказывает давление на страны Европы, с тем, чтобы они также достигли этого уровня финансирования.

Литовское правительство постоянно стремится к наибольшему присутствию США в Литве. С октября прошлого года по июнь этого года в Литве был дислоцирован батальон военных США с танками Abrams и прочей техникой.

С целью сдерживания России, в Литве с 2017 года также дислоцирован международный батальон Сил передового базирования НАТО под командованием Германии. В нем служат более тысячи военных.