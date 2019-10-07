"Это увеличит влияние России на внешнюю политику Европы, а Европа станет более уязвимой в плане перебоев с поставками", – заявил Р. Перри на энергетическом форуме в Вильнюсе.

По словам секретаря по энергетике, газопроводы Nord Stream и TurkStream, которые прокладываются из России в Германию и Турцию, "позволят Москве до конца десятилетия прекратить транзит газа через Украину".

"Nord Stream 2 нанесет сокрушительный удар по энергетическому разнообразию и безопасности Европы", – сказал Р. Перри.

Прокладкой Nord Stream 2, которая находится в завершающей стадии, руководит российский "Газпром". Ее также финансируют германские, голландские, австрийские и францукзские предприятия.

Сторонники газопровода говорят, что благодаря ему подешевеет газ, однако Р. Перри утверждает, что Москва сможет воспользоваться своим влиянием, чтобы подчинить другие страны своей воле.

"Газопровод станет единственным источников поставок из единственной страны, которая будет поставлять этот газ по одному маршруту и будет поставлять его, используя зависимые государства, которые, в частности, подчинит воле Москвы", – сказал Р. Перри.

Он подчеркнул, что энергетическую безопасность Европы может повысить СПГ из США.

Р. Перри в Вильнюсе сказал, что СШВ постараются укрепить связи в энергетике со странами Центральной и Восточной Европы.

Он сообщил, что для этой цели будут сформированы четыре рабочие группы, ответственные за эффективность энергетики и обновляющиеся источники энергии, ядерную энергетику, безопасность поставок и защиту критической инфраструктуры. Последнюю группу возглавит Литва.

Как сказал секретарь по энергетике США, также намечается создать команды экспертов, которые будут помогать государствам идентифицировать пробелы в энергосистемах, включая и риски кибернетических атак.