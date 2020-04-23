"В данном случае мы не решаем вопрос, виновна коллега И. Розова или невиновна, в данном случае будет сформирована специальная комиссия для выработки предварительного заключения, которое будет представлено сейму, обращаться ли в Конституционный суд (КС) при решении вопроса о вине члена сейма", - сказал представивший проект консерватор Стасис Шядбарас.

Сейм 37 голосами "за" при одном голосе "против" и четырёх воздержавшихся поддержал предложение о формировании специальной комиссии по расследованию на предмет выработки заключения об основании для начала процесса импичмента.

Завершить формирование комиссии планируется на следующей неделе.

Импичмент И. Розовой со сокрытие связей с российскими дипломатами инициировали парламентарии, собравшие 44 подписи. Инициаторы говорят, что И. Розова своими действиями "могла грубо нарушить Конституцию и нарушила присягу члена сейма".

Правом начала процесса импичмента в сейме обладает группа депутатов, состоящая из не менее, чем четверти, то есть 36 членов сейма. Сейм формирует комиссию по импичменту, которая дает заключение, есть ли основание начать процесс импичмента.

Если сейм во время голосования по выводам комиссии решает, что такое основание имеется, то следует обращение в КС за заключением о том, противоречат ли Конституции конкретные действия лица, в отношении которого начато дело об импичменте.

В представлении начать импичмент члены сейма утверждают, что "есть достаточные основания, чтобы сделать вывод, что с целью получения разрешения на работу с секретной информацией И. Розова (...) сознательно пыталась скрыть от сотрудников Департамент госбезопасности (ДГБ) свои связи с представителями дипломатического корпуса России и их характер".

Эти контакты И. Розова не указала в вопроснике ДГБ, который заполняется с заявлением на работу с секретной информацией. ДГБ провел проверку и рекомендовал спикеру сейма Викторасу Пранцкетису не предоставлять ей такое разрешение.

В документе ДГБ говорилось о встрече И. Розовой с российскими дипломатами по поводу финансовой поддержки Русскому альянсу, а также о том, что член сейма встречалась с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.

И. Розова говорит, что ее контакты с российскими дипломатами не носили личный характер, и потому ей не нужно было декларировать их в вопроснике ДГБ.

В сейме уже проводится расследование относительно того, что связи И. Розовой могли представлять угрозу для национальной безопасности. Расследование проводит Комитет по национальной безопасности и обороне на правах специальной комиссии. Он должен подготовить выводы до 30 апреля.