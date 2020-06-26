Сейм выступает за учреждение госбанка

В пятницу за постановление Сейма "Об учреждении Государственного банка развития и участии государства в капитале кредитных учреждений" голосовало 67 депутатов, против было 14, а воздержались 13.

Правительство уполномочено до сентября начать консультации с Еврокомиссией по оказанию технической помощи в учреждении Государственного банка развития. Кроме того, создание банка получило статус экономического проекта государственной важности.

"Мы отходим от политики, когда в принципе запрещена активная экономическая деятельность государства и целый ряд решений, например, по тем же внутренним сделкам, мы все больше освобождаем государственную экономическую деятельность. Мы это делаем не потому, что у нас какие-то странные идеологические мотивы или мы возвращаемся в прошлое, мы являемся абсолютными практиками, видим плюсы и минусы рынка, и там, где нужно, должно появится государственное давление", - заявил "аграрий" Томас Томилинас.

Лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис не исключает, что Государственный банк развития будет создаваться с использованием сети филиалов Почты Литвы.

Министр финансов Вилюс Шапока на прошлой неделе одобрил идею создания банка на основе уже работающих учреждений: Investicijos ir verslo garantijos (Invega, "Инвестиции и гарантии для бизнеса"), Агентства развития общественных инвестиций и Фонда гарантий для сельскохозяйственных кредитов, однако возражает против участия государства в деятельности розничного банкинга.

За учреждение Государственного банка развития выступает и президент страны Гитанас Науседа.