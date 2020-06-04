Законопроекту осталось пройти третье чтение.
Президент предлагает единовременную дополнительную выплату семьям с детьми. Она должна составить 120 евро на ребенка, а для нуждающихся семей и семей, в которых растет ребенок с недугом - 200 евро. Эти деньги должны быть переведены до 31 июля.
По данным офиса президента, это предложение обойдется в 72 млн евро, которые будут выплачены из заимствованных в госбюджете средств, как и другие государственные субсидии и выплаты во время пандемии COVID-19.
Предложение президента о выплатах на детей - часть большого пакета помощи, который инициировал президент.
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