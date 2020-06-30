Принятый закон охватывает порядок и правовые основания объявления и отзыва военного положения, мобилизации, статус вооруженных сил и их состав. Пакет новых законов и поправок вступает в силу с января следующего года.

"Действующий закон о военном положении был утвержден 20 лет назад. За это время Литва стала членом Евросоюза и НАТО, произошли прочие изменения в геополитической ситуации, которым не соответствует действующий закон", – комментировал принятый пакет министр обороны Раймундас Кроблис.

В сообщении Минобороны говорится, что новый закон создаст такое правовое регулирование, которое охватит все сферы общественной и государственной жизни, важные для мобилизации в военного положения, предусмотрит четкую компетенцию государственных лиц, руководящих обороной, позволит быстрее принимать важнейшие решения.

Положения прежнего закона также не соответствовали положениям международного гуманитарного права и права ЕС.

Новый пакет законов предусматривает, что вооруженная оборона государства начинает осуществляться незамедлительно с момента принятия президентского декрета или постановления Сейма о введении военного положения. Также дополнен состав вооруженных сил, в которые теперь входят армия, Служба охраны госграницы, Департамент охраны руководства, Служба общественной безопасности, Боевые отряды Литовского союза стрелков, а Второй департамент оперативных служб привлекается дополнительно.

Также определена концепция всеобщей обороны: государственную военную службу осуществляют вооруженные силы, за координацию использования дипломатических мер обороны отвечает президент, гражданскую, экономическую оборону выполняют резерв мобилизационного персонала и хозяйственные субъекты, поставляющие жизненно важные товары и услуги, самоуправления и граждане предоставляют невооруженную помощь, обеспечивают удовлетворение бытовых потребностей.

После введения военного положения в самоуправлениях основными лицами становятся директор администрации самоуправления и военный комендант. Последний может передавать обязательные указания директору администрации самоуправления и временно перенимать его обязанности.