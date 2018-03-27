За его кандидатуру в результате тайного голосования высказались 103 члена сейма, против было 9, 14 политиков воздержались, один бюллетень испорчен.

По закону, директора ССР назначает и освобождает от должности президент с согласия сейма. Глава этого ведомства назначается на пятилетний срок полномочий, однако он может занимать эту должность не более двух сроков полномочий подряд.

Ж. Барткус сменит на должности Саулюса Урбанавичюса, срок полномочий которого истекает на этой неделе.

Ж. Барткус работает в ССР с 1999 года. Тогда он как специалист начал работать в Шяуляйском отделении ССР, позже был назначен заместителем начальника этого отделения, семь лет возглавлял Шяуляйское управление и Отдел оперативной деятельности Шяуляйского управления ССР. В 2011 году Ж. Барткус возглавил Вильнюсское управление ССР, а первым заместителем директора службы стал в апреле 2013 года.

Ж. Барткус курировал в ССР сферы уголовного преследования, криминальной разведки и аналитической антикоррупционной разведки.

Действующая с 1997 года ССР занимается расследование коррупционных преступлений, превенцией коррупции и антикоррупционным просвещением общества.