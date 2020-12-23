Сейм утвердил бюджет Фонда социального страхования на 2021 год

Входящий в смешанную парламентскую группу Кястутис Главяцкас предупредил о "некоторых рисках", которых, по его мнению, "не получиться избежать".
"Пенсии действительно повысятся и весьма значительно, но естественно, покупательская способность этих денег так или иначе будет корректироваться и, независимо от этого, появляется риск. Также я думаю, что повышать пенсии за счет кредитов или косвенных налогов - это тоже риск, так как в будущем обойдется пенсионеру дороже", - заявил он.
В следующем году средств на пенсии выделено на 9,7% больше, чем в этом году, средняя пенсия при наличии обязательного стажа повысится на 40,6 евро или почти на 10%, а средняя пенсия составит 440 евро.
С июля планируется начать выплаты пенсии в размере 28 евро одиноким людям.
Взносы социального страхования в 2021 году будут рассчитываться от суммы не превышающей 60 средних зарплат.
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