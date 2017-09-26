Предлагается отменить предохранители, которые предусматривали квалификационные требования к покупателям земель, из-за которых Еврокомиссия уже начала процедуру нарушения против Литвы, и которые мешают стране вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Сейчас землю могут приобретать лишь обладающие определенными профессиональными навыками и компетенцией: у покупателей должен быть фермерский стаж не менее трех лет, диплом о сельскохозяйственном образовании, декларированные посевные площади, зарегистрированное хозяйство.
По словам члена Комитета Сейма по делам села, консерватора Казиса Скаркявичюса, требование об образовании было избыточным.
Либерал Эугениюс Гентвилас возмущался тем, что в законе по-прежнему остается "антиконституционное положение" о максимальном количестве земель, находящихся во владении - 500 гектар.
Закон о предохранителях на приобретение земель действует с мая 2014 года - таким образом пытались ограничить приобретение земель иностранцами.
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