В субботу на последнем заседании осенней сессии Сейм после обсуждения одобрил предложенные консерваторами поправки к закону о рекламе алкоголя, предусматривающие сделать исключение по рекламе алкоголя для импортируемых изданий на иностранных языках, которые издаются зарегистрированными за рубежом юридическими лицами.
Эти поправки будут обсуждаться весной, к тому времени правительство должно представить свои выводы.
Член комитета по бюджету и финансам Миколас Маяускас обратил внимание на то, что в связи с запретом рекламы алкоголя в Литве может возрасти число российских изданий, потому что в России действует такой же запрет.
После вступления с начала года в силу упомянутого закона на полный запрет рекламы алкоголя, в торговых местах появились печатные издания с вырванными, либо затушёванными или обклеенными наклейками страницами, на которых была реклама алкогольных напитков. Распространители этих изданий опасались, что могут быть оштрафованы за распространение рекламы.
Президент Даля Грибаускайте указала, что подобные действия позорят Литву, а премьер Саулюс Сквернялис предложил не вырывать страницы из иностранных журналов.
Руководитель фирмы Press Express, которая занимается распространением зарубежных печатных изданий в Литве, Вигинтас Барташявичюс утверждает, что в настоящее время во всех распространяемых изданиях, в т.ч. и по подписке, страницы вырваны, затушёваны или заклеены наклейками.
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