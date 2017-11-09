В четверг по представлении 77-ю голосами "за" при шести воздержавшихся проект поправки к Конституции был одобрен. Его инициировал либерал Виталиюс Гайлюс.

Поправка к Конституции предусматривает, что членами Сейма не могут выбираться лица, осужденные за предумышленные преступления, если их судимость не аннулирована.

После представления проекты рассмотрят комитеты Сейма. По поправкам к Конституции депутаты должны голосовать дважды, между голосованиями должен быть перерыв в минимум три месяца. Для принятия поправок потребуется 94 голоса "за".