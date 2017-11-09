Сейм рассмотрит предложение ограничить возможности баллотироваться в парламент для всех судимых лиц.
Asociatyvi nuotr.
© Pixabay nuotr.

В четверг по представлении 77-ю голосами "за" при шести воздержавшихся проект поправки к Конституции был одобрен. Его инициировал либерал Виталиюс Гайлюс.

Поправка к Конституции предусматривает, что членами Сейма не могут выбираться лица, осужденные за предумышленные преступления, если их судимость не аннулирована.

После представления проекты рассмотрят комитеты Сейма. По поправкам к Конституции депутаты должны голосовать дважды, между голосованиями должен быть перерыв в минимум три месяца. Для принятия поправок потребуется 94 голоса "за".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Политика

Сейм рассмотрит ограничение для судимых баллотироваться в парламент (1)

Сейм рассмотрит предложение ограничить возможности...

Глава МИД Литвы: стресс-тесты БелАЭС не доказывают безопасности станции (23)

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...

Депутата Бальсиса нашли дома, с полицией он не общается (58)

Депутат литовского парламента Линас Бальсис, которого...

Лидер правящей партии Литвы: компенсации евреям за имущество рассорили бы общество (67)

Компенсации евреям и их наследникам за присвоение...

Парламентарии из Литвы заступились за Украину перед Венгрией (27)

Группа членов Сейма Литвы в среду обратилась к...

TOP новостей

Депутата Бальсиса нашли дома, с полицией он не общается (58)

Депутат литовского парламента Линас Бальсис, которого...

Глава МВД Литвы выяснит, почему депутату с 1,82 промилле алкоголя в организме позволили уехать (23)

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...

Глава МИД Литвы: стресс-тесты БелАЭС не доказывают безопасности станции (23)

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс...

Случай Бальсиса - не единственный в истории парламента Литвы (6)

Линас Бальсис – не единственный депутат, состояние...

Официальная статистика по Литве: рекорды бьют и эмиграция, и иммиграция (15)

До ноября этого года из Литвы эмигрировало больше...