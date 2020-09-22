Сейм принял резолюцию об угрозе БелАЭС ядерной безопасности Европы

За нее проголосовали 72 парламентария.
Авторы резолюции призывали Сейм обратиться в Европейскую группу регуляторов атомной безопасности (ENSREG) и попросить предпринять все меры для остановки запуска реактора БелАЭС до тех пор, пока не будут развеяны сомнения в строительстве и готовности станции работать в соответствии с международными требованиями безопасности.
Планируется призвать российскую общественность, специалистов по атомной энергетике и гражданской безопасности повлиять на ведомства своей страны с тем, чтобы остановить начало запуска реактора БелАЭС и таким образом снизить угрозу ядерной катастрофы.
В резолюции также выражается озабоченность преследованиями белорусских общественных деятелей, которые добиваются гласности по вопросам строительства БелАЭС.
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