В четверг 103 члена Сейма проголосовали за резолюцию Сейма, против никто не высказался, но два депутата воздержались.

Стратегия предусматривает интеграцию энергетической системы страны в энергосистему Европейского союза: синхронизацию электрических сетей с континентальными европейскими сетями, реализацию проекта литовско-польского газопровода (GIPL), который позволит более эффективно использовать терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде.

В 2020 году производимая в Литве электроэнергия должна составить 35% от общего конечного потребления электроэнергии, в 2030 году - 70%, и 100% - в 2050 году.

В 2020 году на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) должно приходиться 30% от общего конечного потребления энергии в стране, в 2030 году - 45%, а в 2050 году - уже 80%.

Энергия из ВИЭ станет основной частью во всех секторах - в производстве электроэнергии и тепла, а также энергии охлаждения и транспорте.

Проект стратегии предусматривает, что Литва должна из страны-импортёра энергетических технологий должна стать создателем и экспортёром таких технологий.