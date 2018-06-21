В четверг Сейм принял обновленную Национальную стратегию энергетической независимости (НСЭН). Новая стратегия принимается после шестилетнего перерыва. Она предусматривает, что Литва в конечном итоге сама будет производить всю необходимую электроэнергию, большое внимание будет уделяться развитию «зелёной» энергетики.
Saulės šviesa gamina energiją
© Shutterstock

В четверг 103 члена Сейма проголосовали за резолюцию Сейма, против никто не высказался, но два депутата воздержались.

Стратегия предусматривает интеграцию энергетической системы страны в энергосистему Европейского союза: синхронизацию электрических сетей с континентальными европейскими сетями, реализацию проекта литовско-польского газопровода (GIPL), который позволит более эффективно использовать терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде.

В 2020 году производимая в Литве электроэнергия должна составить 35% от общего конечного потребления электроэнергии, в 2030 году - 70%, и 100% - в 2050 году.

В 2020 году на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) должно приходиться 30% от общего конечного потребления энергии в стране, в 2030 году - 45%, а в 2050 году - уже 80%.

Энергия из ВИЭ станет основной частью во всех секторах - в производстве электроэнергии и тепла, а также энергии охлаждения и транспорте.

Проект стратегии предусматривает, что Литва должна из страны-импортёра энергетических технологий должна стать создателем и экспортёром таких технологий.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Политика

По инициативе Литвы девять стран ЕС создают кибернетические силы (5)

По инициативе Литвы девять стран-членов Евросоюза (ЕС)...

ДГБ: закон об агентах КГБ сильно повредил бы безопасности Литвы (11)

Обнародование фамилий сделавших признание бывших...

Сейм принял обновленную Национальную стратегию энергетической независимости (16)

В четверг Сейм принял обновленную Национальную...

Главкомы ВС Литвы и Польши обсудят ПВО, защиту Сувалкского коридора (51)

Главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Литвы...

Если до октября вопрос Паксаса не будет решен – Литве грозят санкции (18)

Литве грозят санкции, если до октября в парламенте не...

TOP новостей

Grabijolų kaimas Grabijolų kaimas Grabijolų kaimas Grabijolų kaimas Grabijolų kaimas

Самая красивая деревня Литвы: усадьбы здесь стоят 200 000 евро

Самой красивой литовской деревней выбрали Грабийолай...

Если парламент не передумает, в следующем году в воскресенье и праздники магазины работать не будут (19)

В последнее воскресенье и в праздники магазины в Литве...

В выходные о теплом лете на время придется забыть

В последние дни уходящей недели погодой сильно...

Опрос среди эмигрантов: налицо человеческая трагедия (77)

Всего 30% эмигрантов говорят, что в Литве они жили...

Поездка в Вильнюс стала для пассажиров настоящим испытанием (20)

Поездка на междугороднем автобусе стала для пассажиров...