Во вторник 67 депутатов проголосовали за формирование соответствующей парламентской комиссии, против были 28, а трое политиков воздержались от голосования.
Из 12 членов комиссии семь - представители "аграриев".
Это расследование инициировал председатель правящего Литовского союза крестьян и "зеленых" ("аграриев") Рамунас Карбаускис. Он утверждает, что проведенное во время весенней сессии расследование Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО), по сути, показало, что такое расследование следует продолжать. Р. Карбаускис предложил расследовать период 2008-2016 года.
Спецкомиссия должна выявить возможно незаконное влияние заинтересованных лиц или групп, их влияние на ход выборов, формирование коалиций, парламентских фракций, деятельность и финансирование партий и общественных движений, на законодательные процессы, на назначение глав госпредприятий, руководителей госучреждений, органов надзора.
В конце июня сейм утвердил выводы парламентского расследования КНБО. В них угрозой для государственного устройства и национальной безопасности признана незаконные действия российской энергетической корпорации "Росатом" и литовского концерна MG Baltic.
Также констатировалось, что политики, предприниматели и представители СМИ стремятся обойти запреты для юридических лиц оказывать партиям финансовую поддержку. В таком случае поддержка оказывается наличными деньгами, предоставлением скидок, посредством оплаты счетов через различные фонды, скрытой рекламы.
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