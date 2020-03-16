"Завтра будут вноситься только проекты, связанные с экстремальной ситуацией" – сказал BNS председатель парламента Викторас Пранцкетис.
Он отметил, что намечается принять все эти проекты до вечера.
В сейм внесён проект о том, что из-за чрезвычайного положения, экстремальной ситуации или карантина заседания советов самоуправлений должны проводиться дистанционно.
Другие пленарные заседания сейма до окончания карантина не планируются.
Из-за угрозы распространения коронавируса с понедельника в Литве объявлен карантин.
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