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Сейм Литвы во вторник соберётся на пленарные заседания, чтобы принять внесённые правительством проекты, которые связаны с экстремальной ситуацией из-за распространения коронавируса.
Vilius Šapoka
Vilius Šapoka
© DELFI / Domantas Pipas

"Завтра будут вноситься только проекты, связанные с экстремальной ситуацией" – сказал BNS председатель парламента Викторас Пранцкетис.

Он отметил, что намечается принять все эти проекты до вечера.

В сейм внесён проект о том, что из-за чрезвычайного положения, экстремальной ситуации или карантина заседания советов самоуправлений должны проводиться дистанционно.

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Другие пленарные заседания сейма до окончания карантина не планируются.

Из-за угрозы распространения коронавируса с понедельника в Литве объявлен карантин.

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