Сейм отложил рассмотрение вопроса об упрощении открытия счетов для компаний из третьих стран

За то, чтобы Сейм не приступал к рассмотрению изменений, во вторник проголосовали 54 члена Сейма, "против" – 34, а 15 воздержались.

После такого голосования поправки к правовым актам, сопровождающим Закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма, были исключены из повестки пленарного заседания.

Отложить рассмотрение этого вопроса просил председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Валюс Ажуолас. По его словам, в правительстве уже готовится порядок, который ускорит процедуры регистрации компаний в Литве.

Для поощрения развития компаний информационных технологий в Литве и привлечения компаний информтехнологий из Беларуси парламентская оппозиция предложила Сейму облегчить процедуры открытия счетов для компаний не из стран Евросоюза.

Они предлагали разрешить компаниям открывать счета в Литве не только в банках, но и в учреждениях электронных денег.