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Сейм Литвы пока не будет рассматривать предложение упростить открытие счетов для компаний из третьих стран. Правящие отмечают, что льготы уже готовит правительство.
Сейм отложил рассмотрение вопроса об упрощении открытия счетов для компаний из третьих стран
© DELFI / Andrius Ufartas

За то, чтобы Сейм не приступал к рассмотрению изменений, во вторник проголосовали 54 члена Сейма, "против" – 34, а 15 воздержались.

После такого голосования поправки к правовым актам, сопровождающим Закон о превенции отмывания денег и финансирования терроризма, были исключены из повестки пленарного заседания.

Отложить рассмотрение этого вопроса просил председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Валюс Ажуолас. По его словам, в правительстве уже готовится порядок, который ускорит процедуры регистрации компаний в Литве.

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Для поощрения развития компаний информационных технологий в Литве и привлечения компаний информтехнологий из Беларуси парламентская оппозиция предложила Сейму облегчить процедуры открытия счетов для компаний не из стран Евросоюза.

Они предлагали разрешить компаниям открывать счета в Литве не только в банках, но и в учреждениях электронных денег.

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