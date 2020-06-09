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Во вторник Сейм Литвы одобрил предложение президента Гитанаса Науседы о единовременной дополнительной выплате семьям с детьми.
Eurai
Eurai
© Scanpix

За единовременную дополнительную выплату семьям с детьми, предназначенную для сокращения последствий пандемии COVID-19, проголосовал 101 депутат, трое были "против", а четверо воздержались.

По закону она составит 120 евро на ребенка, а для нуждающихся семей и семей, в которых растет ребенок с недугом - 200 евро. Эти деньги должны быть переведены до 31 июля.

Глава государства аргументировал эту инициативу необходимостью улучшить ситуацию семей с детьми во время эпидемии коронавируса и стимулировать экономику через повышение уровня потребления. Это предложение является частью более обширного пакета помощи, инициированного президентом.

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Выступавший против этой выплаты консерватор Миколас Маяускас отметил, что эти деньги будут выплачены за счет взятых в кредит средств, которые все равно придется возвращать тем же налогоплательщикам, а эта одноразовая выплата не решает системных проблем бедности, социального отчуждения.

"Мы должны понять, что эта единовременная выплата осуществляется за счет заимствованных средств, которые тем же детям придется возвращать, и разрешите спросить, кто хочет подарок, который придется возвращать, ведь детям точно придется вернуть эти деньги", – сказал М. Маяускас.

Представитель Смешанной группы членов Сейма Андрюс Мазуронис между тем отметил, что "единовременные выплаты, связанные с детскими пособиями, являются самым логичным решением", поскольку направлены на группу населения, наиболее пострадавшую от введенного карантина.

"Я согласен с тем, что это не является системным подходом, но следует отметить, что если идти по пути единовременных выплат, то одноразовые выплаты, связанные с детскими пособиями, являются самым логичным решением только потому, что они направлены на ту группу, которая более других пострадала от ситуации с пандемией. Это молодые семьи, растящие детей, те люди, чьи доходы в этой ситуации упали наиболее значительно, которые лишились работы", – сказал А. Мазуронис.

По данным президентской администрации, это предложение обойдется в 72 млн евро, которые будут выплачены из заимствованных в госбюджете средств, как и другие государственные субсидии и выплаты во время пандемии COVID-19.

Одноразовую выплату в размере 120 евро получат более 507 тыс. детей или 330 тыс. семей, одноразовую выплату в 200 евро – 134 тыс. детей или 60 тыс. семей.

Большинство политиков поддерживает дополнительные выплаты на детей, хотя некоторые из них говорят, что эти деньги не обязательно вернутся в экономику через потребление, кроме того, дополнительные деньги получат и люди с высокими доходами.

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