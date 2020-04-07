aA
Сейм Литвы во вторник проголосовал против увольнения с должности государственного контролёра Арунаса Дулькиса, хотя президент предложил не вносить его кандидатуру на второй срок.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Domantas Pipas

Голосование состоялось после того, как советник президента Гитанаса Науседы Симонас Крепшта внёс предложение уволить А. Дулькиса с должности после окончания срока его полномочий и назначить вместо него госконтролёром заместителя Миндаугаса Мацияускаса.

За увольнение после первого чтения проголосовали 49 членов сейма, против были 25, 28 парламентариев воздержались.

Статьи по теме:
Самые влиятельные в Литве 2019: рейтинг чиновников и служащих  (20)
Госконтроль и антимонопольная служба Литвы опасаются влияния правительства  (3)

Госконтролёра назначает сейм на пять лет по представлению президента.

Срок полномочий А. Дулькиса истечёт 14 апреля.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: правительство намерено продлить карантин на две недели (85)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что...

Глава Минздрава: последнее, что будет разрешено – праздники и развлечения (1)

7 апреля министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...

Данные прокуроров: Палецкис в России встречался с Головатовым и свидетельствовал против Литвы (16)

Выясняются детали скандального дела, в рамках которого...

Курьер о работе в сегодняшних условиях: чувствую себя как прокаженный (1)

Курьер Айдас Паужуолис сразу же почувствовал, что такое...

Литовский профессор: больше 80% случаев коронавируса в стране - местные (35)

Больше 80% случаев коронавируса в стране - местные,...

|Maža didelių žinių kaina