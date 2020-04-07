Голосование состоялось после того, как советник президента Гитанаса Науседы Симонас Крепшта внёс предложение уволить А. Дулькиса с должности после окончания срока его полномочий и назначить вместо него госконтролёром заместителя Миндаугаса Мацияускаса.
За увольнение после первого чтения проголосовали 49 членов сейма, против были 25, 28 парламентариев воздержались.
Госконтролёра назначает сейм на пять лет по представлению президента.
Срок полномочий А. Дулькиса истечёт 14 апреля.
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