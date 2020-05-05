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Парламент Литвы обязал правительство еще более активно заботиться о том, чтобы электроэнергия со строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС) не попадала в Литву.
Сейм Литвы – за резолюцию по электроэнергии с БелАЭС
© DELFI / Kiril Čachovskij

Во вторник сейм одобрил рассмотрение проекта резолюции "Об энергетической независимости и угрозе, создаваемой Белорусской атомной электростанцией": за это проголосовали 82 депутата, а воздержались 4.

Консерватор Жигимантас Павилёнис отметил, что этим документом можно показать миру, что Литва не намерена отказываться от своей позиции по безопасности БелАЭС, между тем, член Комитета по вопросам окружающей среды в сейме, социал-трудовик Артурас Скарджюс сказал, что такая резолюция ничего не изменит.

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Инициировавшие документ 17 депутатов предлагают правительству воспользоваться техническими мерами, которые бы еще до начала действия БелАЭС ограничили бы поступление электроэнергии из Беларуси в Литву.

Авторы резолюции предлагают всеми средствами стремиться к тому, чтобы государства ЕС и НАТО, все международные организации поддержали позицию Литвы.

Литва утверждает, что БелАЭС, находящаяся в 50 км. от Вильнюса, строится с нарушением стандартов безопасности и природоохраны. Минск обвинения отметает.

БелАЭС строит российская государственная атомная корпорация "Росатом", проект финансирует Россия, предоставившая кредит.

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