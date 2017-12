В первом чтении за соответствующую поправку к закону в четверг проголосовали 94 депутата, "против" и воздержались по три члена Сейма. Повторное голосование по правке в порядке особой срочности состоится 19 сентября. Из-за льготного тарифа на отопление бюджет в этом году недополучит 11 млн. евро. Некоторое время назад правительство предложило, чтобы с января следующего года к отоплению применялся 15%-ный НДС. Это предложение будет внесено в сейм вместе с проектом бюджета следующего года. С июня тариф НДС на отопление является обычным и составляет 21%. В начале июля правящие "аграрии" согласились с предложением консерваторов вернуть льготу в обмен на поддержку последних реформе лесничеств. Точка зрения правящих "аграриев" не совпадает с точкой зрения партнеров по коалиции и оппозиции - социал-демократы и консерваторы высказываются за сохранение 9%-ной льготы НДС и в следующем году.

