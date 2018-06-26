Сейм Литвы во втором чтении принял налоговую реформу

За соответствующие изменения в Законе о подоходном налоге во вторник проголосовали 68 парламентариев, против было 19, воздержались 23. Окончательное принятие изменений в сейма планируется в четверг.
Представляя вариант проекта, председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас также представил свое отдельное мнение и отдельное мнение еще нескольких парламентариев о том, что повышение уровня не облагающихся налогами доходов и расширение границ его применения во второй и третий годы реформы поставят под угрозу стабильность финансов страны.
"У нас нет внятных оценок, как будут выглядеть наши экономика и бюджет в 2020 и 2021 годах. Возможно, осенью, оценив эти будущие показатели, мы сможем принять решения (о повышении уровня не облагающихся налогами доходов – BNS). Я не против снижения налогового бремени, но, с одной стороны, это следует делать ответственно, с другой стороны, должны быть источники компенсирования и финансирования (...) Они недостаточны и по ним тоже предстоят дискуссии", - сказал С. Якелюнас.
Член оппозиционной парламентской фракции социал-демократов Альгирдас Сисас сказал, что правительство не выполняет обещаний по уменьшению социального отчуждения.
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