aA
Cейм Литвы на внеочередной сессии принял поправки к законам, ужесточающие контроль и предупреждение загрязнения окружающей среды, на фоне все новых инцидентов с загрязнением окружающей среды в стране.
Užfiksuota tarša Klaipėdos uosto akvatorijoje
Užfiksuota tarša Klaipėdos uosto akvatorijoje
© Aplinkos apsaugos departamentas

Так называемый "Клайпедский пакет" предусматривает отзыв разрешений на выброс загрязнений в окружающую среду для предприятий, если они три раза в год нарушат закон или если как минимум одно нарушение будет продолжаться более полугода. Кроме того, природоохранные ведомства смогут проверять предприятия без предварительного предупреждения в любое время суток.

Увеличиваются штрафы за деятельность без разрешения на загрязнения, дорожают выбросы загрязнений в окружающую среду, это делается с целью поощрения инвестиций в более экологичные технологии.

Проблемы с охраной окружающей среды привлекли к себе внимание после случая со сбросами загрязнений в Куршский залив и пожара на предприятии по переработке покрышек в Алитусе. В последнее время была обнародована информация и о попадании пластика в реку Нерис в Вильнюсе.

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Вильнюсе установлен еще один случай загрязнения (2)

Работники компании Vilniaus vandenys с приставом 23 января...

Министр о пластике в Нерис: самое печальное, что это преднамеренные действия (21)

19 января в Вильнюсе была запечатлена не слишком...

Морские биологи прольют свет на масштабы загрязнений со стороны Grigeo Klaipėda (14)

Многочисленные нарушения компании " Grigeo Klaipėda " вызвали...

TOP новостей

"Содра" рассылает сообщения тысячам жителей Литвы: ждет решение на всю жизнь (21)

Фонд социального страхования Литвы (" Содра ") выслала...

В Сейме Литвы собрали подписи за начало процедуры импичмента Розовой (51)

Депутаты Сейма Литвы уже собрали необходимые подписи...

В Литве будут штрафовать за раздачу бесплатных пластиковых пакетов (17)

Cейм Литвы во вторник на внеочередной сессии установил...

Беспрецедентное решение: министерство взяло на себя ответственность за насилие над подростками в детском центре (2)

Министерство науки, образования и спорта Литвы взяло...

Новые подозрения: Grigeo Klaipėda очищала не только свои стоки (12)

На фоне скандала в связи с тем, что Grigeo Klaipėda , возможно,...