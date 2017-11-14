За такие поправки во вторник в первом чтении проголосовали 92 члена Сейма, один воздержался. Теперь законопроект рассмотрят профильные комитета Сейма.
Рассмотрение на пленарном заседании состоится 12 декабря.
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