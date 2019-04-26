В пятницу Сейм Литвы создал возможности для Литовской комиссия по телевидению и радиовещанию (ЛКТРВ) срочно останавливать трансляции телеканалов при возникновении угрозы национальной безопасности.
© RIA/Scanpix

За такие поправки к Закону об информировании общества проголосовали 78 депутатов и воздержались 12.

Поправки приняты в рамках имплементации в законодательство Литвы европейской директивы об услугах аудиовизуальных СМИ, которая предусматривает так называемую процедуру быстрого реагирования. Поправки вступят в силу, когда их подпишет президент Даля Грибаускайте.

Статьи по теме:
Зеленский: Нельзя отнимать у людей русскоязычное телевидение  (3)
Бывший глава LRT Сяурусявичюс возглавит телеканал Lietuvos rytas  (2)

Поправки позволят ЛКРТВ остановить показ телепрограммы, транслируемой не из стран ЕС и Европейского экономического пространства, на срок до 72 часов без решения суда, если распространяемая в ней информация несет серьезную или большую угрозу общественной безопасности, включая обеспечение национальной безопасности и обороны страны.

Закон также предусматривает и остановку телепрограмм, транслируемых из ЕС и государств Европейского экономического сообщества (ЕЭС).

При применении срочного механизма ЛКТРВ должна будет как можно быстрее сообщить о своем решении Еврокомиссии, ответственным органам государства ЕС и ЕЭС, в юрисдикции которого находится телеканал, указав причины, по которым это считается срочным случаем.

Перед остановкой трансляции ЛКТРВ должна будет получить сообщение или вывод ведомства, обеспечивающего национальную безопасность, или другого компетентного органа о том, что предполагаемое нарушение создает серьезную, большую угрозу общественной безопасности.

Закон был принят без первичного предложения с изменениями к 19-ой статье, в которой предусмотрен список запрещенной к распространению информации. Сначала предлагалось запрещать информацию, которая может "исказить историческую память Литвы, поощрять недовольство и недоверие к Литовскому государству и его ведомствам, демократическому строю, системе обороны" и т. д.

От этого предложения отказались по причине критики в связи с угрозой свободы слова не только со стороны экспертов, но и парламентских юристов, Комиссии по этике общественного информирования, президента.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В минском офисе телеканала "Белсат" прошёл обыск Конфисковали всю технику (6)

Журналисты польского телеканала "Белсат" и Белорусская...

Бывший журналист ЛРТ Матонис будет работать в ДГБ Литвы (15)

Бывший глава информационной службы телевидения ЛРТ (...

TVP Wilno против российской пропаганды в Литве? (306)

Польша инвестировала 1,86 миллиона евро в создание...

На телевидении Латвии предложили заменить русское вещание приложением-переводчиком (15)

Эйнарс Гиелс, аналитик данных Olainfarm, который претендует...

Польское ТВ создает представительство в Вильнюсе и программу для польскоязычных (22)

Транслирующий в Литве польский телеканал TVP Polonia в этом...

"Жалобы и угрозы": студентка рассказала о стажировке на Первом канале (10)

Юная студентка Института кино и телевидения поделилась...

Политика

Сейм Литвы создал возможность срочно останавливать ТВ-трансляции без решения суда (55)

В пятницу Сейм Литвы создал возможности для Литовской...

Глава Оборонного штаба Литвы уходит в запас (9)

Командующий Оборонным штабом вооруженных сил (ВС)...

Сейм Литвы принял закон о переселении в страну литовцев из зон кризиса (27)

В пятницу парламент Литвы принял закон, создающий...

Глава МИД Литвы: Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией (53)

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский...

Глава МИД Литвы встретился с Зеленским и пообещал Украине поддержку (263)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...

TOP новостей

Сейм Литвы создал возможность срочно останавливать ТВ-трансляции без решения суда (55)

В пятницу Сейм Литвы создал возможности для Литовской...

Глава МИД Литвы: Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией (53)

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский...

Сейм Литвы принял закон о переселении в страну литовцев из зон кризиса (27)

В пятницу парламент Литвы принял закон, создающий...

В Клайпеду вновь идет судно с газом "Новатэка" (46)

Из российского порта Высоцк в Клайпеду идет еще одно –...

Погода: ожидается волна тепла и дождей (2)

Погоду в конце недели предопределит область низкого...