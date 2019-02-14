Сейм Литвы решит вопрос сокращения числа депутатов в порядке особой срочности

Сегодня по представлении за проект проголосовали 57 депутатов, 41 был против, четверо воздержались. Осталось еще одно голосование по принятию постановления.

Парламент одобрил предложение правящих рассмотреть вопрос в порядке особой срочности, чтобы решение об объявлении референдума можно было принять в четверг, на вечернем заседании.

Референдум по соответствующей поправке к Конституции Литовский союз крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграрии") предлагает провести во второй тур президентских выборов, 26 мая.

В повестке заседания в четверг намечены все три стадии принятия правового акта – представление, рассмотрение и принятие.

Для того, чтобы этот референдум состоялся 26 мая, постановление о его проведении должно быть принято не позднее 26 марта.

Сорок "аграриев" предложили проголосовать на референдуме за формулировку: "Сейм состоит из представителей Народа - 121 члена Сейма, избираемых сроком на четыре года на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права, путем тайного голосования".

Для проведения референдума по этому вопросу "аграрии" собирают и 300 тыс. подписей. Это другой путь объявить референдум.

Ранее "аграрии" выдвигали поправки о сокращении депутатов до 111, но эта инициатива не нашла поддержки в сейме.

Сейчас Конституция предусматривает избрание 141 члена Сейма.