"Мы говорим о повышении мотивации военных, пересматривается система зарплат военных, и создаются условия для повышения их доходов", - сообщил BNS глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне Витаутас Бакас.
Министерство обороны предлагает, чтобы служебные зарплаты военных в 2018 и 2019 годах увеличились на 10%, а в 2020-ом – на 5%. С этой целью в течение четырех лет будет выделяться около 83 млн евро.
Вместе с растущими зарплатами военных намечено и повышение социальных гарантий, мер поощрения.
Поправки реформируют систему служебных зарплат, вводят коэффициенты, которые будут зависеть от лет службы.
Планируется, что за безупречную службу военным могут выплачиваться премии.
Министерство подсчитало, что для повышения зарплат потребуются дополнительные 83,396 млн евро.
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