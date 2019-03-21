За соответствующую поправку к Конституции проголосовало 106 членов Сейма, против был один, еще один депутат воздержался.
"Я поздравляю всех членов Сейма, мы только что предоставили людям больше прав", - сказал после голосования председатель сейма Викторас Пранцкетис.
Согласно поправке, любой житель страны может обратиться в КС по поводу правовых актов, если принятое на их основании решение нарушило его конституционные права или свободы, а все остальные средства правовой защиты уже использованы.
Узаконивание индивидуальной жалобы в КС предусмотрено в программе правительства.
Сейм постановил, что поправка к Конституции вступит в силу в сентябре этого года.
Сейчас Конституция предусматривает, что обратиться в КС на предмет соответствия правовых актов основному закону страны могут только Сейм, группа членов Сейма, президент, правительство и суды.
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