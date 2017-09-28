Новая редакция Закона о защите прав ребенка принята голосами ста парламентариев "за" при одной воздержавшейся Аушре Мальдейкене. Закон вступит в силу с июля следующего года.

После реализации реформы отделения по защите прав ребенка будут подотчетны не самоуправлениям, а учреждению при Министерстве соцзащиты и труда. Также устанавливается общая схема, как следует поступать ведомствам при получении сообщений о вызывающих обеспокоенность сигналах в семьях.

Закон установит возрастной предел, до которого детей нельзя будет оставлять без надзора взрослых. По проекту, родители или ответственные взрослые должны позаботиться о том, чтобы ребенок в возрасте до шести лет не оставался без объективной необходимости без надзора со стороны лиц старше 14 лет.

Закон будет обязывать работающих с детьми людей сообщать о замеченных нарушениях прав детей, в противном случае им будет грозить ответственность. Также устанавливаются уровни угрозы для детей, действия служб в соответствии с каждым из этих уровней.

Закон будет устанавливать, что ребенка можно забрать из семьи только по решению суда. Если соответствующие службы констатируют, что обеспечить интересы ребенка в семье невозможно даже при условии предоставления социальной помощи, то в течение трех рабочих дней после изъятия ребенка из семьи они должны обратиться в суд за разрешением установить временную опеку над ребенком.

Реформа в сфере защиты прав ребенка инициирована после завершившейся смертью четырехлетнего мальчика вспышки насилия в Кедайняй, за убийство ребенка привлечены к суду его мать и отчим. Сразу после этой трагедии были приняты поправки, которые запретили применять к детям физические наказания, определили формы насилия в отношении детей, в том числе одна из них - отсутствие надзора.