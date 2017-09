Сейм Литвы рассмотрит предложение президента увеличить штрафы за преступления

В четверг парламент единогласно, голосами 90 парламентариев "за" принял к рассмотрению инициированные президентом Далей Грибаускайте поправки к Уголовному кодексу (УК). Теперь предстоит обсуждение поправок в профильных комитетах парламента. Представившая проект советник президента Раса Святикайте аргументировала тем, что низкие штрафы могут стать преградой для вступления Литвы в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а "проблема неадекватных штрафов является тенденциозной". "Представители ОЭСР, уделяющей особое внимание прозрачности и борьбе с коррупцией, констатировали, что Литва не обеспечивает адекватные штрафы за коррупцию. Безнаказанность коррупции может стать серьезной преградой при достижении членства в этой организации, если изменения не будут сделаны до предстоящей в декабре этого года оценки Литвы", - сказала Р. Святикайте. Сейчас минимальный размер штрафа в УК составляет 38 евро - один прожиточный минимум. Д. Грибаускайте предлагает вычеркнуть это положение, а закрепить положение о то, что минимальный размер штрафа должен колебаться от 570 евро (15 прожиточных минимумов) за уголовный проступок до 5,7 тыс. евро (150 прожиточных минимумов) за тяжкое преступление. Для юридического лица нижняя граница размера штрафа составит 7,6 тыс. евро (200 прожиточных минимумов).

