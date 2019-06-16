Сейм Литвы рассмотрит предложение ограничить вырубку зрелых деревьев в городах

Сейм Литвы будет рассматривать поправки консерватора Радвиле Моркунайте-Микуленене, в которых предлагается ограничить вырубку зрелых деревьев при приведении в порядок городов.
© Egidijus Jankauskas

"Мы все являемся свидетелями проходящих в последние годы в городах и городках как и таких хороших работ – реконструкции, приведения в порядок общественных пространств, однако у жителей вызывает обеспокоенность такая беззаботная обрезка и вырубка деревьев", – представляя на этой неделе поправки в Сейме, сказала Р. Моркунайте-Микуленене.

"События на прошлой неделе в паневежисе и других городах показывают, что действительно пилят очень смело и даже во время перелёта птиц, вегетации деревьев", – отметила инициатор поправок в законе о насаждениях.

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Поправки Запрещают вырубать или интенсивно – более чем на 30% обрезать зрелые деревья в период их вегетации, за исключением тех случаев, когда они угрожают жизни жителей, безопасности движения.

Сейм после предоставления поддержал такие поправки: за проголосовали 50 членов семьи, против были 14 и воздержались 27 парламентариев. Насчёт проекта был запрошен вывод правительства, далее его планируется рассмотреть на осенней сессии.

В поправках также предусматривается обязанность о планируемых работах с насаждениями за месяц информировать общественность, проводить консультации.

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