"Мы все являемся свидетелями проходящих в последние годы в городах и городках как и таких хороших работ – реконструкции, приведения в порядок общественных пространств, однако у жителей вызывает обеспокоенность такая беззаботная обрезка и вырубка деревьев", – представляя на этой неделе поправки в Сейме, сказала Р. Моркунайте-Микуленене.
"События на прошлой неделе в паневежисе и других городах показывают, что действительно пилят очень смело и даже во время перелёта птиц, вегетации деревьев", – отметила инициатор поправок в законе о насаждениях.
Поправки Запрещают вырубать или интенсивно – более чем на 30% обрезать зрелые деревья в период их вегетации, за исключением тех случаев, когда они угрожают жизни жителей, безопасности движения.
Сейм после предоставления поддержал такие поправки: за проголосовали 50 членов семьи, против были 14 и воздержались 27 парламентариев. Насчёт проекта был запрошен вывод правительства, далее его планируется рассмотреть на осенней сессии.
В поправках также предусматривается обязанность о планируемых работах с насаждениями за месяц информировать общественность, проводить консультации.
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