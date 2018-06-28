Сейм Литвы проголосовал за вступление Литвы в ОЭСР

Сейм Литвы в четверг постановил, что Литва может присоединиться к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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За ратификацию договора о вступлении в ОЭСР в четверг проголосовали 111 членов сейма, воздержался один парламентарий.

После ратификации договор о вступлении должно будет депонировать правительство Франции. Вместе с Литвой в ОЭСР принята и Колумбия.

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