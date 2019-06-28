Сейм Литвы продлил сессию до 18 июля

Сейм Литвы из-за инаугурации избранного президента Гитанаса Науседы продлил в четверг весеннюю сессию до 18 июля.
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"Мы бы очень хотели, чтобы за это время мы успели утвердить и правительство, и главнокомандующего армией, завершить сессию и спеть гимн", – сказал спикер Сейма Викторас Пранцкетис.

Первый вице-председатель Сейма Рима Башкене подтвердила, что 16–18 июля будут рассматриваться кандидатуры премьер-министра и нового главнокомандующего армией, должны присягнуть новые министры.

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"Мы считаем, что в том случае, если все будет идти складно, то 18 июля мы сможем завершить сессию", – сказала Р. Башкене.

Инаугурация Г. Науседы состоится 12 июля. По Конституции, после избрания президента правительство должно сложить полномочия.

Обычно сессия Сейма завершается 30 июня.

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