За такую резолюцию проголосовало 82 члена Сейма, один был против и один воздержался.
"Режиссер, писатель в 2014 году был арестован ФСБ в Симферополе, в Крыму и доставлен на территорию Россию, сейчас находится в заключении в Сибири, в колонии строгого режима", - сказала одна из инициаторов резолюции, консерватор Радвиле Моркунайте-Микуленене.
Она отметила, что О. Сенцов с 14 мая начал голодовку, и сегодня "наш моральный долг - сказать, что мы осуждаем такие шаги Российской Федерации (РФ)".
"Мы обращаемся к президенту и ответственным ведомствам РФ, чтобы были незамедлительно освобождены и О. Сенцов, и другие политзаключенные, находящиеся в заключении в России", - отметила консерватор.
Другая инициатор резолюции - социал-демократ Довиле Шакалене сказала, что "хотя эта резолюция - лишь политическая поддержка, никогда нельзя терять надежду".
"Если учитывать, что этот человек голодает уже 43 сутки, а с 45 суток начинаются необратимые нарушения жизненно важных органов, то мы говорим о спасении жизни человека", - подчеркнула Д. Шакалене.
Скептически отнесся к резолюции представитель партии "Порядок и справедливость" Витаутас Камблявичюс.
"Нужно людям помочь, но можешь помочь, если знаешь, во что он верит, что он думает и каково его мнение о Литве. Мы костьми ложились за летчицу (Надежду - BNS) Савченко, а видите, куда она ушла? Не перегибаем ли мы палку, когда, спасая других, пятнаем престиж Литвы", - сказал В. Камблявичюс.
Считавшаяся символом украинского сопротивления России парламентарий Н. Савченко в марте была задержана по обвинению в подготовке теракта в Киеве.
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