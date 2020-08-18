Сейм Литвы призывает не признавать выборы в Беларуси и ввести санкции

В утвержденной парламентом резолюции также звучит призыв не признавать легитимность Александра Лукашенко.

Документ был принят почти единогласно - 120 голосов "за", ни одного "против", два человека воздержались.

"Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результаты выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, мы предлагаем инициировать посредническую миссию, мы призываем ввести персональные санкции в отношении всех, кто фальсифицировал эти выборы, и всех, кто несет ответственность за нарушения прав человека", - заявил представивший проект резолюции консерватор Жигимантас Павилёнис.

Согласно резолюции, санкции подразумевают запрет на въезд и замораживание средств.

Парламентарии призвали прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов, отпустить всех заключенных представителей оппозиции и гражданского общества, обеспечить реализацию прав и свобод в Беларуси.

Также в резолюции предлагается выделить помощь неправительственным организациям Беларуси, созвать чрезвычайное заседание Совета глав стран Европы для обсуждения ситуации в Беларуси, включая вопрос об эмбарго электроэнергии с БелАЭС.

Резолюция адресована к руководителям Литвы, Совета Евросоюза, Еврокомиссии, Европарламента, к национальным парламентам и правительствам стран ЕС и НАТО.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс во вторник подчеркнул, что в резолюции содержится важная весть для международного сообщества и говорится о "совершенных преступлениях, непосредственными свидетелями которых мы не были, но их видели во всем мире".

"Важно не только назвать, что есть, но и побудить наших коллег, особенно в ЕС, готовить санкции. Я допускаю и возможность подготовки национальных санкций. Это - одно из средств давления, но его недостаточно - нам нужно помочь людям в создании фонда для жертв репрессий, а также для лечения пострадавших", - отметил министр.

Также министр рассказал о жестоких пытках, насилии в местах задержания протестующих.

"То, что произошло, - это не только нарушение прав человека, но преступления, которые должны быть расследованы, а виновные - привлечены к ответственности", - добавил министр.