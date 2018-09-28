За резолюцию проголосовали 77 членов Сейма, ни один не был "против", один депутат воздержался.

Представляя документ, член фракции правящих "аграриев" Эгидиюс Варейкис заявил, что в 2014 году после аннексии Крыма ПАСЕ ограничила права российской делегации: делегаты РФ лишились права быть председателями комитетов, докладчиками, голосовать на пленарных заседаниях, избирать судей Европейского суда по правам человека и некоторых других должностных лиц.

"И вот через четыре года, в этом году, появилась инициатива попытаться вернуть России все права в ПАСЕ. Это планируется сделать достаточно грубым и одновременно странным способом, меняя определенные статьи устава Парламентской Ассамблеи", - утверждает Э. Варейкис.

В резолюции выражается разочарование в том, что Россия не выполняет свои международные обязательства, что "стремится изменить правила Совета Европы, а также отменить применяющиеся в отношении ее санкции".

Литовские депутаты призывают ПАСЕ не принимать предлагаемые Россией правила и процедурные изменения, которая позволяют государству, нарушившему нормы организации, восстановить права без выполнения решений Ассамблеи.

"Решение принять предложения Российской Федерации по созданию негативного прецедента для несоблюдения другими государствами обязательств подорвало бы надежность Совета Европы как правозащитника, хранителя демократии и верховенства права, могло бы создать огромный кризис авторитета этой международной организации", - говорится в документе.

ПАСЕ - самая широко представительная и старая ассамблея в Европе, она объединяет делегатов из национальных парламентов 47 стран.